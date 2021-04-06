شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينضم «شيكابالا» للمنتخب قبل امم افريقيا؟.. مصدر بالجهاز الفني يحيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر مسئوول داخل المنتخب الوطني لكرة القدم رفض ذكرإسمه عن صعوبة انضمام محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الزمالك إلى صفوف المنتخب الوطني قبل بطولة امم افريقيا مهما تألق في الفترة المقبلة ،واكد المصدر ان شيكابالا يظهر بمستوى مميز خلال بعض المباريات لكنه لايحافظ على ثبات مستواه.

لافتاً إلى أنه يمتلك امكانيات فنية رائعة، لكن حسام البدري المدير الفني للمنتخب وضع معايير محددة أهمها خفض معدل الأعمار السنية للفريق في إطار سياسة إعادة بناء الفريق للسنوات المقبلة .