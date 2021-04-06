شكرا لقرائتكم خبر عن أخر تطورات الحالة الصحية لرضا عبد العال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحسنت الحالة الصحية لرضا عبد العال نجم الاهلي والزمالك الاسبق والمدير الفني الاسبق لطنطا بعد جراحة القلب المفتوح التي اجراها في الشهر الماضي.

ويخضع عبد العال لفترة نقاهه في منزله بعدما اجرى الجراحة بناءا على تعليمات الطبيب المعالج.

ويقوم عبد العال يوميا بالمشي لمدة ساعة وفقا للبرنامج العلاجي الذي ينفذه ،ولم يحدد الطبيب امكانية عودة عبد العال للعمل والظهور بالبرامج الفضائية والتدريب مرة أخرى .