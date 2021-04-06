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كارتيرون يطلب ضم قاهر الأهلي

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إسلام صادق 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الاول بنادي الزمالك من اللجنة المؤقتة التبي تدير القلعة البيضاء التفاوض مع سيف الدين تيري مهاجم المريخ السوداني الذي تألق في مباراة الاهلي في بطولة دوري الابطال وسجل الهدف الثاني في مرمى محمد الشناوي .

تيرى قدم عرضا قوياً أمام الأهلي في مباراة الفريقين التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 وأرهق مدافعي الاهلي خلال المباراة ،وهو مادفع المدير الفني للزمالك يضع اللاعب تحت الإختبار والمطالبة بفتح الفتاوض معه خلال الفترة المقبلة .

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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