شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامي : سموحة كات يستحق الفوز علي غزل المحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر أحمد سامي، المدير الفني لفريق سموحة السكندري، عن حزنه لضياع الفوز على غزل المحلة والتعادل في الوقت القاتل بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي أقيم اليوم الثلاثاء باستاد المحلة في الجولة الثامنة عشر للدوري الممتاز.

وقال سامي في تصريحات صحفية إن فريقه قدم كل ما في وسعه لتحقيق الفوز ولكن غياب التوفيق حرمه من حصد 3 نقاط مستحقة خاصة أنه كان الأقرب للمرمى في أغلب فترات المباراة وأهدر لاعبوه عدة فرص محققة.

وأضاف: «سموحة وصل بشكل واضح لمرمى المحلة وبعدة كرات على مدار شوطي المباراة ولكن هناك حالة من عدم التوفيق لازمت اللاعبون في استغلال هذه الفرص وتحويلها لأهداف وهو ما كلف الفريق التعادل في النهاية من ضربة جزاء».

وأكد أن غياب التوفيق حرم سموحة من التواجد في ترتيب أفضل بكثير من الوضع الحالي خاصة أن هناك مباريات عديدة انتهت بالتعادل كانت في طريقها للفوز من جانب فريقه ولكن لم يتم استغلالها.

وعلى صعيد آخر، أصبح حسام حسن هداف سموحة والدوري الممتاز برصيد 8 أهداف على وشك الانتقال الرسمي لنادي أهلي طرابلس الليبي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وقال مصدر داخل نادي سموحة إن الإدارة فضلت العرض المالي لحسام حسن كما أن الجهاز الفني بقيادة أحمد سامي رفض الوقوف في وجه مصلحة اللاعب ووافق على رغبته في الرحيل إلى الدوري الليبي.