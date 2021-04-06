دوري الابطال: السيتي يخطف الفوز امام دورتموند في الثواني الاخيرة والحسم في المانيا‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أبريل 2021

ضمن فعاليات ذهاب الدور ربع النهائي من منافسات دوري ابطال اوروبا، حقق نادي مانشستر سيتي الانكليزي فوزاً قاتلاً امام بوروسيا دورتموند الالماني وبواقع 2-1 على ارضية ملعب استاد الاتحاد وستكون موقعة الاياب نارية في السيغنال ادونا بارك لتحديد هوية المتأهل الى الدور نصف النهائي.



وبدأ الشوط الاول بسيطرة كبيرة للاعبي السيتي في ارضية الملعب وسط تكتل دفاعي كبير للاعبي بوروسيا في مناطقهم الدفاعية وتميز ابناء المدرب بيب غوارديولا بإرادة هجومية كبيرة في ظل عدم قدرة لاعبي دورتموند على مجاراة خصمهم في وسط الملعب، ورغم سيطرة لاعبي الفريق الانكليزي الا انهم وجدوا صعوبة كبيرة في اختراق دفاع الخصم الا ان تمكن كيفين دي بروين من خطف هدف التقدم للسيتزن في الدقيقة 19 بعد عمل كبير من رياض محرز، وبعد الهدف حاول لاعبو مانشستر تهدئة وتيرة اللعب في ظل غياب تام لأي ردة فعل تذكر من جانب لاعبي أسود الفيستفالين والذين غابت خطورتهم بشكل كبير على مرمى الخصم وبعدها طالب لاعبو السيتي بضربة جزاء بعد خطأ كبير من ايمري كان داخل منطقة الجزاء ولكن حكم اللقاء طالب بإستمرار اللعب بعد مراجعة تقنية الفيديو، ولم ينجح لاعبو دورتموند من القيام بأي ردة فعل هجومية لتغيب خطورتهم وبدوره هدأ لاعبو السيتي من وتيرة اللقاء لينتهي هذا الشوط بتقدم السيتي وبواقع 1-0.

وبدأ الشوط الثاني بطريقة قوية من قبل لاعبي دورتموند حيث اهدر المهاجم ايرلينغ هالاند فرصة ذهبية امام مرمى السيتي بعد تسديدة ضعيفة تصدى لها الحارس ايدرسون بسهولة كبيرة ونجح لاعبو بوروسيا من تهديد مرمى السيتي بشكل كبير ليضطر المدرب غوارديولا الى ادخال المهاجم غابرييل خيسوس مكان بيرناردو سيلفا لاعطاء فريقه دفع هجومي اكبر، وكان الصراع قوياً بين لاعبي الفريقين في وسط الملعب وتألق الحارس مارفين هيتز في تصديه لمحاولة خطيرة من فيل فودين ليحرمه من هدف محقق وتوالت الفرص من الجانبين في ظل غياب الفعالية الهجومية امام المرمى واحتدم الصراع بشكل كبير في وسط الملعب حيث تفاوتت السيطرة بين الجانبين، وفي الدقائق الـ15 الاخيرة اهدر كيفين دي بروين فرصة خطيرة امام مرمى الخصم بعد تسديدة جانبت القائم وبعدها تمكن ماركوس رويس من اقتناص هدف التعادل لبوروسيا في الدقيقة 84 بعد تمريرة حاسمة من هالاند وبعدها نجح لاعبو السيتي من القيام بردة فعل سريعة حيث تمكن فيل فودين من خطف هدف الفوز في الدقيقة 90 بعد تمريرة حاسمة من الكاي غوندوغان لتنتهي المباراة بفوز مانشستر سيتي وبواقع 2-1.