فينيسيوس يقتحم قائمة ريال مدريد الاوروبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أبريل 2021

حقق ​فينيسيوس​ جونيور مهاجم ​ريال مدريد​ رقمًا مميزًا خلال مواجهة ليفربول في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا



وسجل فينيسيوس هدفين في المباراة لمصلحة ريال مدريد الهدف الأول في الدقيقة 27 والثالث في الدقيقة 65.

شبكة أوبتا للإحصائيات اكدت ان فينيسيوس بعمر 20 عامًا و268 يومًا هو ثاني أصغر لاعب يُسجل لريال مدريد في مباراة بالأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا.

ويُعد أصغر لاعب الأسطورة السابق راول غونزاليس والذي سجل هدفًا لريال مدريد بعمر 18 عامًا و253 يومًا في آذار 1996 ضد يوفنتوس.