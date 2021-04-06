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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فينيسيوس يقتحم قائمة ريال مدريد الاوروبية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أبريل 2021
حقق فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد رقمًا مميزًا خلال مواجهة ليفربول في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
وسجل فينيسيوس هدفين في المباراة لمصلحة ريال مدريد الهدف الأول في الدقيقة 27 والثالث في الدقيقة 65.
شبكة أوبتا للإحصائيات اكدت ان فينيسيوس بعمر 20 عامًا و268 يومًا هو ثاني أصغر لاعب يُسجل لريال مدريد في مباراة بالأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا.
ويُعد أصغر لاعب الأسطورة السابق راول غونزاليس والذي سجل هدفًا لريال مدريد بعمر 18 عامًا و253 يومًا في آذار 1996 ضد يوفنتوس.