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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رقم مميز لـ اسينسيو مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أبريل 2021
تمكن نجم نادي ريال مدريد ماركو أسينسيو من تحقيق افضل سلسلة تهديفية له بقميص الفريق الملكي في جميع المسابقات.
وسجل ماركو أسينسيو الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 36 من الشوط الأول خلال مواجهة ليفربول على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في ذهاب الدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا.
واعلنت شبكة أوبتا للإحصائيات ان أسينسيو سجل في آخر أربع مباريات له في جميع المسابقات وهي أفضل سلسلة تهديفية له على الإطلاق بقميص الميرينغي.
وسجل أسينسيو أربعة أهداف في أربع مباريات على التوالي، ليعادل عدد الأهداف التي سجلها في 41 مباراة سابقة له.