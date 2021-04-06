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رقم مميز لـ اسينسيو مع ريال مدريد

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رقم مميز لـ اسينسيو مع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أبريل 2021

تمكن نجم نادي ​ريال مدريد​ ​ماركو أسينسيو​ من تحقيق افضل سلسلة تهديفية له بقميص الفريق الملكي في جميع المسابقات.

وسجل ماركو أسينسيو الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 36 من الشوط الأول خلال مواجهة على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في ذهاب الدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا.

واعلنت شبكة أوبتا للإحصائيات ان أسينسيو سجل في آخر أربع مباريات له في جميع المسابقات وهي أفضل سلسلة تهديفية له على الإطلاق بقميص الميرينغي.

وسجل أسينسيو أربعة أهداف في أربع مباريات على التوالي، ليعادل عدد الأهداف التي سجلها في 41 مباراة سابقة له.

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MO Nasa

MO Nasa

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