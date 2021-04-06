ايقاف مدافع سلافيا براغ بسبب العنصرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أبريل 2021

عاقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مدافع نادي ​سلافيا براغ​ التشيكي أوندري كوديلا بالإيقاف مباراة واحدة بعد إدعاءات تتعلق بتوجيه إهانات عنصرية ضد غلين كامارا لاعب ​رينجرز​ الإسكتلندي.



وقررت لجنة الانضباط إيقاف كوديلا بموجب لوائح الانضباط فيما يتعلق بإهانة لاعب أو شخص آخر خلال مباراة.

وتحدثت تقارير صحفية في وقت سابق إلى أن كامارا وزملاءه في فريق رينجرز تصرفوا بشكل غاضب وزعموا أن كوديلا همس بإيماءة عنصرية في آذن كامارا وهو يدفع يده.

ورفض سلافيا براغ التشيكي مزاعم العنصرية واتهم غلين كامارا بإهانة أوندري كوديلا في ممر خروج اللاعبين عقب نهاية المباراة.