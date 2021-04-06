دوري الابطال: ريال مدريد يتفوق على ليفربول ويجرّه للهزيمة بثلاثية وتأكيد الحسم في الانفيلد‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أبريل 2021

ضمن فعاليات ذهاب الدور ربع النهائي من منافسات دوري ابطال اوروبا، حقق نادي ​ريال مدريد​ الاسباني فوزاً مهماً على ارضه امام ليفربول الانكليزي وبواقع 3-1 ليقدم المرينغي مباراة كبيرة تكتيكياً وهجومياً وبهذا الفوز يدخل الفريق الملكي بأريحية كبيرة قبل موقعة الاياب في الانفليد رود.



وبدأ الشوط الاول بطريقة قوية من قبل لاعبي المرينغي وسط اداء حذر وترقب من جانب لاعبي الليفر حيث فشل ابناء المدرب يورغن كلوب في مجاراة لاعبي الفريق الملكي وحاول ابناء المدرب زين الدين زيدان الضغط بقوة على مرمى الريدز وتحصلّوا على بعض المحاولات الخطيرة واهدر البرازيلي جونيور فينيسيوس فرصة ذهبية امام مرمى الخصم بعد تسديدة جانبت القائم، ولم ينجح لاعبو ليفربول من تهديد مرمى الخصم في ظل تفوق لاعبي المرينغي في معركة الوسط وشهدت الدقيقة 27 هدف جميل للريال سجله جونيور فينيسيوس بعد تمريرة ساحرة من توني كروس لينجح البرازيلي من اقتناص هدف جميل وهذا الهدف منح أصحاب الارض افضلية كبيرة في ظل عقم هجومي واضح للاعبي الريدز وبعدها طالب لاعبو الريال بضربة جزاء بعد سقوط كريم بنزيما داخل منطقة الجزاء ولكن حكم اللقاء طالب بإستمرار اللعب وبعدها تحصّل جونيور فينيسيوس على فرصة ذهبية ولكن تسديدته مرت بمحاذاة القائم وبعدها نجح الريال من اقتناص هدف ثاني في اللقاء عبر ماركو اسينسيو في الدقيقة 36 بعد هفوة كبيرة من دفاع الريدز وبعدها فشل لاعبو المدرب كلوب من القيام بأي ردة فعل تذكر لينتهي هذا الشوط بتفوق ريال مدريد وبواقع 2-0.

وبدأ الشوط الثاني بضغط كبير من قبل لاعبي ليفربول في اطار سعيهم للعودة الى اجواء اللقاء في ظل تهدئة وتيرة ضغط الفريق الملكي حيث تراجع لاعبو المرينغي الى الوراء وفي الدقيقة 51 تمكن النجم المصري محمد صلاح من تقليص الفارق للريدز بعد متابعة جميلة واستعان حكم اللقاء بتقنية الفيديو لتأكيد صحة الهدف، وواصل لاعبو الليفر افضليتهم الكبيرة في هذا الشوط وبدوره نجح لاعبو الريال من استعادة زمام المبادرة لتشتعل المباراة بشكل كبير بين الجانبين في وسط الملعب وانقذ المدافع فيرلان ميندي فرصة خطيرة قبل ان تصل الكرة الى ساديو ماني لينقذ فريقه من فرصة خطيرة جداً وبدوره اهدر اسينسيو انفرادية خطيرة بعد ان تصرف برعونة في الثلث الاخير ليهدر فرصة ذهبية امام الفريق الملكي لخطف هدف ثالث ومحقق في اللقاء، وفي الدقيقة 65 تمكن فينيسيوس من خطف هدف ثالث للمرينغي بعد تمريرة رائعة من لوكا مودريتش وبعددها تصدى الحارس اليسون بيكير لمحاولة خطيرة من بنزيما حيث نشطت مرتدات لاعبي الريال في ظل تقدم لاعبي الريدز الى الامام، وفي الدقائق الـ15 الاخيرة ضغط لاعبو ليفربول في محاولة لاقتناص هدف ثاني ولقلب موازين اللقاء ولكن خبرة لاعبي الريال احبطت محاولات الفريق الانكليزي لتنجح من الحدّ من خطورة ابناء المدرب كلوب وليقود ابناء المدرب زيدان اللقاء الى بر الامان وبفوز مهم وبواقع 3-1