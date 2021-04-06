شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الإيطالية توافق على حضور الجماهير كأس أوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - منحت الحكومة الإيطالية الضوء الأخضر من أجل الحضور الجماهيري في الملعب الأولمبي في العاصمة روما خلال مباريات كأس أوروبا في كرة القدم 2020 المؤجلة حتى الصيف المقبل بسبب فيروس كورونا، بما فيها المباراة الافتتاحية، وفق ما أعلن الاتحاد المحلي للعبة الثلاثاء.

من المقرر أن تستضيف روما المباراة الافتتاحية للبطولة التي ستقام على امتداد القارة العجوز في 11 يونيو بين إيطاليا وتركيا.

وتستضيف العاصمة أيضاً مباراتي الـ«أزوري» الأخريين في المجموعة الأولى ضد سويسرا وويلز، إضافة إلى مباراة في الدور ربع النهائي.

وقال رئيس الاتحاد غابرييلي غرافينا في بيان: إن استعداد الحكومة الإيطالية للسماح بالجماهير هو خبر ممتاز، وهو أمر جيد للبلد بأسره، وليس فقط لكرة القدم.

وأضاف أن وزير الصحة روبرتو سبيرانسا طلب من اللجنة الفنية والصحية التي تستشيرها الحكومة أن تجد الطريقة الأفضل للسماح بحضور المشجعين في المباريات.

وتستمر البطولة القارية حتى 11 يوليو، حيث يلتزم الاتحاد الأوروبي للعبة «يويفا» بمشروعه تنظيم المباريات في 12 مدينة هي لندن، غلاسكو، دبلن، أمستردام، كوبنهاغن، سانت بطرسبورغ، بلباو، ميونيخ، بودابست، باكو، روما وبوخارست.

وفي مارس الماضي، أوضح رئيس «يويفا» السلوفيني ألكسندر تشيفيرين أنه لا يريد إقامة مباريات داخل أبواب موصدة في كأس أوروبا.

ومنح الاتحاد القاري المدن الـ12 المضيفة حتى الأربعاء لتقديم مقترحاتها الصحية، للسماح على الأقل لأعداد قليلة من الجماهير بدخول الملاعب.

وتواجه المدن التي تفشل في ضمان حضور المشجعين خطر نقل المباريات إلى مدن أخرى.

وقال مدرب إيطاليا روبرتو مانشيني مؤخراً: إنها ستكون خيبة كبيرة في حال لم يلعب منتخب بلاده في روما.