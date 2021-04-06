شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يصل «الكلاسيكو» بمعنويات عالية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل عثمان ديمبلي مهاجم برشلونة هدفاً في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع ليقود أصحاب الضيافة لفوز محوري 1-صفر على بلد الوليد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم ليتقلص الفارق بين الفريق الكتالوني والمتصدر أتلتيكو مدريد إلى نقطة واحدة.

واستعد برشلونة لمباراة «الكلاسيكو» المقررة السبت المقبل في مواجهة ريال مدريد بأفضل طريقة ممكنة.

وقال الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة«الكلاسيكو مباراة مهمة دائماً، وهي الآن أكثر أهمية بالنظر إلى الوضع الآن في الليجا بين الفريقين وتحقيق نتيجة جيدة لأي منهما سيكون أمراً مهماً لحسم اللقب».

ولعب بلد الوليد بأداء منضبط وجريء في نفس الوقت وكان من الممكن أن يتقدم مبكراً عندما سدد كينان كودرو ضربة رأس في العارضة.

واقترب برشلونة من هز الشباك قبل انتهاء الشوط الأول حين تصدى حارسه السابق جوردي ماسيب لتسديدة بيدري قبل أن ترتطم الكرة بالقائم.

كما أحبط الحارس محاولة ديمبلي في الشوط الثاني ثم وقف يشاهد أنطوان جريزمان وهو يسدد ضربة رأس بجوار القائم.

واستفاد برشلونة من طرد أوسكار بلانو لاعب بلد الوليد في الدقيقة 79 بسبب تدخل ضد ديمبلي ونجح في التسجيل أخيراً عبر المهاجم الفرنسي حين استقبل كرة طائشة بتسديدة هوائية بقدمه اليسرى نحو الزاوية القريبة في المرمى.

واحتج الفريق الزائر على البطاقة الحمراء، كما طالب الفريق قبلها بالحصول على ركلة جزاء في الشوط الثاني بسبب لمسة يد من جوردي ألبا مدافع برشلونة. لكن الحكم اعتبر أن اللمسة لم تكن متعمدة بعد مراجعة من حكم الفيديو المساعد.

وبهذا الفوز السادس توالياً لفريق المدرب رونالد كومان رفع رصيده إلى 65 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثالث ونقطة واحدة خلف أتلتيكو الذي خسر 1-صفر من إشبيلية.

ويلعب برشلونة في ضيافة ريال مدريد يوم السبت المقبل وسيملك فرصة في تصدر الدوري قبل أن يلعب أتلتيكو بعدها بيوم واحد مع ريال بيتيس.

وتحدث كومان عن مباراة بلد الوليد، وقال «شعوري من على مقاعد البدلاء أننا كنا نملك القدرة باستمرار على الفوز بالمباراة حتى النهاية. أثبت اللاعبون أن لديهم الإيمان بالانتصار حتى آخر دقيقة».

وأضاف: «أحياناً يحتاج الفريق حقاً إلى المعاناة قبل أن يفوز وهذا جيد أيضاً. تتعلق المنافسة في الدوري الإسباني بالمعاناة».

إشادة بديمبلي

وكال المدرب الهولندي المديح للاعبه ديمبلي الذي ابتلي بالإصابات وتعرض لانتقادات بسبب افتقاره للانضباط في بداية مسيرته مع برشلونة لكنه يقدم أفضل مستوياته هذا الموسم.

وقال كومان «هذا مهم بالنسبة له أن يكون في قمة مستواه وهو يمنحنا الكثير عند مواجهة المنافسين، هو يستطيع شغل كل مراكز الخط الأمامي. يمكننا اللعب بأساليب مختلفة عند وجوده، وهو سجل الهدف الذي كنا نحتاجه».

وأضاف الفرنسي كليمو لينجليه مدافع برشلونة «الفوز الصعب على بلد الوليد يظهر مدى صعوبة الدوري ويجب أن نقاتل في كل مباراة للفوز».

وتابع «واجهنا فريقاً رائعاً لعب بكل قوة وكانت مباراة صعبة حقاً لكننا حققنا انتصاراً مهماً وتحققت هذه السلسلة بالجهد الشاق بعد فترة لم تمض فيها الأمور بسلاسة في وقت سابق بالموسم لكن تحسن الوضع الآن».

وقال ماسيب حارس بلد الوليد إن فريقه يترك كامب نو بمذاق حلو ومر في نفس الوقت معبراً عن سعادته بالأداء لكن مع شعور بالظلم لفقدان النقاط خاصة بعد طرد بلانو.