شكرا لقرائتكم خبر عن الجوية جاهز للوحدة السعودي رغم غياب مدربه ومحترفَين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أكد علي زغير، عضو الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي العراقي، أن مباراة القوة الجوية العراقي والوحدة السعودي في الملحق المؤهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، بمكة المكرمة، الأربعاء، وسط إجراءات وقائية مشددة جداً بسبب فيروس كورونا.

وقال زغير: هذه الإجراءات الخاصة بفيروس كورونا جعلتنا نعاني حتى من إجراء الوحدة التدريبية.

وأضاف: لا توجد أي إصابة في فريق القوة الجوية والمعنويات عالية، ونمتلك إصراراً وتفاؤلاً بتجاوز الوحدة الذي استقبلنا بطريقة استثنائية ونشكره على هذا الموقف الرائع.

وأوضح: لن يتواجد المدرب أيوب أوديشو والمحترف الكولومبي وكذلك الأردني إحسان حداد، ومدرب اللياقة الإسباني.

وتابع: لقد طلبنا أن تكون المباراة في مدينة جدة بسبب إجراءات منع دخول غير المسلمين إلى مكة المكرمة، لكن طلبنا تم رفضه.