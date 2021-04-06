شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» قد يفرض طاقم حكام مصريين لمباراة القمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة«الخليج»

قال أحمد مجاهد رئيس اللجنة التي تدير اتحاد الكرة المصري، أن هناك اتجاه يسود داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، لتعيين طاقم مصري لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها يوم 18 إبريل/ نيسان الجاري، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة ببطولة الدوري الممتاز.

وكشف مجاهد في تصريحات صحفية، أن ظروف فيروس كورونا والحجر الصحي الذي تفرضه الدول الأوروبية، قد يجبر اتحاد الكرة على الاستعانة بطاقم تحكيم مصري، لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، التي تقام على استاد القاهرة الدولي يوم 18 إبريل الجاري، لافتاً إلى أنه يتواصل مع ناديي الأهلي والزمالك حالياً، للحصول على موافقتهما لتعيين طاقم تحكيم مصري وليس أجنبياً للقمة.