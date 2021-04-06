كأس أوروبا: الحكومة الإيطالية تمنح الضوء الأخضر لحضور الجماهير في روما

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روما: منحت الحكومة الايطالية الضوء الاخضر من أجل الحضور الجماهيري في الملعب الاولمبي في العاصمة روما خلال مباريات كأس أوروبا في كرة القدم 2020 المؤجلة حتى الصيف المقبل بسبب فيروس كورونا، بما فيها المباراة الافتتاحية، وفق ما أعلن الاتحاد المحلي للعبة الثلاثاء.

من المقرر أن تستضيف روما المباراة الافتتاحية للبطولة التي ستقام على امتداد القارة العجوز في 11 حزيران/يونيو بين ايطاليا وتركيا.

وتستضيف العاصمة أيضًا مبارتي الـ"أزوري" الاخريين في المجموعة الاولى ضد سويسرا وويلز، إضافة الى مباراة في الدور ربع النهائي.

وقال رئيس الاتحاد غابرييلي غرافينا في بيان "إن استعداد الحكومة الإيطالية (للسماح بالجماهير) هو خبر ممتاز، وهو أمر جيد للبلد بأسره، وليس فقط لكرة القدم".

وأضاف أن وزير الصحة روبرتو سبيرانسا طلب من اللجنة الفنية والصحية التي تستشيرها الحكومة "أن تجد الطريقة الافضل للسماح بحضور المشجعين في المباريات".

وتستمر البطولة القارية حتى 11 تموز/يوليو حيث يلتزم الاتحاد الاوروبي للعبة "ويفا" بمشروعه تنظيم المباريات في 12 مدينة هي لندن، غلاسكو، دبلن، أمستردام، كوبنهاغن، سانت بطرسبورغ، بلباو، ميونيخ، بودابست، باكو، روما وبوخارست.

وفي آذار/مارس الماضي، أوضح رئيس ويفا السلوفيني ألكسندر تشيفيرين أنه لا يريد إقامة مباريات "داخل أبواب موصدة" في كأس أوروبا.

ومنح الاتحاد القاري المدن الـ12 المضيفة حتى الاربعاء لتقديم مقترحاتها الصحية، للسماح على الاقل لأعداد قليلة من الجماهير بدخول الملاعب.

وتواجه المدن التي تفشل في ضمان حضور المشجعين خطر نقل المباريات الى مدن أخرى.