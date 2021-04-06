مباراة ليفربول وريال مدريد: راموس يغيب عن تشكيلة الفريق الإسباني وكلوب "لا يسعى إلى الثأر"

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Getty Images كلوب يمر قرب كأس دوري أبطال أوروبا بعد خسارة 2018

قال مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، إن فريقه لا يسعى إلى الثأر من منافسه الإسباني، ريال مدريد، عندما يلتقي الفريقان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان الفريق الأحمر خسر أمام الملكي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018.

وأصيب في تلك المباراة نجم ليفربول والمنتخب المصري، محمد صلاح، في ارتطام مع قلب دفاع ريال مدريد، سيرجيو راموس، واضطر إلى الخروج والدموع في عينيه.

وقال كلوب: "أنا متحفز إلى أقصى درجة لأن الأمر يتعلق بدوري أبطال أوروبا، ولا علاقة لذلك بما حدث في عام 2018. أتذكر أنني قلت وقتها لو سألني أحد بعد أسبوع أو بعد شهر ما إذا كنت سأدعو سيرجيو راموس إلى عيد ميلادي الستين، فالجواب لا، وما زلت عند رأيي".

وأضاف: "إنه لاعب عظيم ولكن لم أحب ما حدث في تلك الأمسية. كانت أمسية غريبة، ولكن مر وقت طويل عليها، لا يمكن أن أستعيد الشعور نفسه والغضب نفسه اليوم حتى لو أردت. لسنا في مهمة ثأرية ولكن سأكون سعيدا لو تأهلنا إلى الدور المقبل".

"أقل حظا"

وبعد هزيمة 2018 فاز ليفربول بدوري أبطال أوروبا في عام 2019 أمام توتنهام، كما توج بطلا للدوري الانجليزي أول مرة منذ 30 عاما.

ويواجه ليفربول مرة أخرى منافسه القديم ريال مدريد بطل الدوري الإسباني، الذي يسعى إلى الاحتفاظ باللقب، ولكن كلوب يعتقد أن فريقه يمكنه أن يحطم آمال أشبال المدرب زين الدين زيدان.

وقال كلوب: "نواجه فريقا يلعب كرة تناسب طريقتنا في الدفاع، وعليه لدينا حظوظ"، وما يدعم كلام كلوب هو فوز فريقه الأخير في الدوري الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل صفر أمام أرسنال، وزحفه نحو فرق المقدمة.

ويضيف:"سمعت الناس يتحدثون عن ريال مدريد الأوفر حظا في التأهل، وهذا لا يزعجنا".

ويستفيد كلوب من خدمات أغلب لاعبيه الذين فازوا على أرسنال، بينما يتواصل غياب جوردن هندرسون، وجويل ماتيب، وفرجيل فان دايك وجو غوميس عن تشكيلة الفريق.

غياب راموس وفاران

ويغيب في فريق ريال مدريد المدافعان الأساسيان سيرجيو راموس بسبب إصابة ورافائيل فاران، بسبب مرض كوفيد 19.

ويتوقع أن يعوضهما في وسط الدفاع ناشتو فرنانديز و البرازيلي إيدر ميليتاو.

وعاد إيدن هازارد، الذي يعاني من لعنة إصابات منذ التحاقه بالريال في عام 2019 قادما تشيلسي، إلى التدريبات قبل الأوان، ولكن المدرب قرر عدم المجازفة بإقحامه في هذه المباراة.

ويعتقد زيدان أن فريقه لا يستحق الانتقادات التي تعرض لها بسبب بداية موسم غير موفقة، ويسعى في هذه المباراة إلى إثبات رأيه خاصة أن الريال فاز 9 مرات وتعادل مرتين في 11 مباراة الأخيرة.

وقال: "نحن أهل للثقة، لا يمكن أن نغير ما قيل عنا، ولكننا نؤدي ما علينا كل يوم". وكان زيدان فاز مع ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية من 2016 إلى 2018.

وأضاف: "التاريخ أثبت أن هذا الفريق قادر على قلب ما يقال رأسا على عقب. فنحن لا نستسلم أبدا، كلما أتيحت الفرصة لنا نستميت من أجل تحقيق الهدف. مررنا بفترات صعبة ولكننا اليوم في حال أفضل، ولكن ما يهم هو الاستماتة في التنافس".