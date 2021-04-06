شكرا لقرائتكم خبر عن "كلكوا عليا يا ولاد" وصلة هزار بين قفشة ولاعبي الاهلى خلال التدريبات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسط أجواء من المرح، شارك النجم محمد مجدى قفشة، لاعب النادي الأهلي، مجموعة من الصور له مع زملاؤه في الفريق على حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، وظهر مجدى قفشه خلال تدريبات الفريق في وصلة هزار وهو يتعارك مع زملاؤه في الفريق بطريقة طريفة، ووجه رسالة ساخرة قائلا: " كلكوا عليا يا ولاد".



قفشة على انستجرام

وينوي بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى، إراحة لاعب الفريق محمد مجدى قفشة فى بعض المباريات القادمة للأهلى، بسبب حالة الإجهاد التى يعانى منها اللاعب.



وصلة هزار



قفشة فى التدريبات

ويرى موسيمانى أن قفشة شارك كثيراً الفترة الماضية مع الأهلى والمنتخب الوطنى ويعانى من الإجهاد الواضح لذا من الأفضل إراحته.



قفشة ولاعبى الاهلى

ويسعى موسيمانى لإراحة قفشة فى بعض المباريات غير القوية أو غير المهمة بالنسبة للفريق، حتى لا يتعرض اللاعب للإصابة نتيجة كثرة المشاركات مع الفريق وهو ما قد يُعرضه لعدم المشاركة فى بعض المباريات المهمة.

ويتطلع المدير الفني للأهلي لاستغلال عودة أكثر من لاعب في نفس مركز قفشة للاستعانة بهم ببدلاً منه، حيث استعاد الأهلي مؤخراُ الثنائى وليد سليمان وناصر ماهر بعد التعافى من الإصابة الأخيرة.

ويلعب الأهلي مع سيمبا الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى فى ختام دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.