شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحي يحفز لاعبي الاتحاد السكندري لتحقيق كأس مصر للمرة السابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى محمد مصيلحى رئيس نادي الاتحاد السكندري، اتصالا هاتفيا باللاعبين والجهاز الفني عقب فوز الفريق على المقاولون أمس الاثنين وطالبهم بالتركيز في مباراة دجلة المقرر لها منتصف الشهر الجاري في كأس مصر، لتعزيز فرص زعيم الثغر في الفوز بكأس مصر للمرة السابعة في تاريخه.

ونجح الاتحاد السكندري في التتويج ببطولة كأس مصر 6 مرات أعوام 1926، 1936، 1948، 1963، 1973، 1976، فيما لم يفز ببطولة الدوري طوال تاريخه وكان أبرز انجاز هو الفوز بالمركز الثالث مرتين.

وطالب مصيلحى الفريق بالتركيز في بطولة الكأس الغائبة عن خزائن النادي منذ 45 عاما، وعدم المبالغة في الفوز على المقاولون وانتزاع وصافة الدوري، ما قد يؤثر على التركيز في مباراة دجلة التي تعنى الهزيمة فيها وداع بطولة كاس مصر.

يُصنف نادي الاتحاد السكندري والملقب بـ “سيد البلد وزعيم الثغر” ضمن أعرق وأهم الأندية المصرية جنبًا إلى جنب الأهلي والزمالك والترسانة والسكة الحديد، ويُعد أول ناد شعبي في مصر، وعلى مدار أكثر من 100 سنة صنع تاريخ حافل بالبطولات والإنجازات، وفي هذا السياق يستعرض موقع ميركاتو سجل بطولات الاتحاد السكندري المصري في سياق هذا التقرير الجديد من سجل البطولات.

وقفز الاتحاد السكندري للمركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة، بعدما لعب 17 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 4 وخسر في 5 مباريات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفا، في المقابل تجمد رصيد المقاولون العرب المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز في 4 وتعادل في 3 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً.