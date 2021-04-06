شكرا لقرائتكم خبر عن عظيمة يرفض تعديل اللائحة المالية بالمقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرفض محمد عظيمة المدير الفني لفريق مصر المقاصة فكرة مناقشة تعديل لائحة الفريق الفيومي في الوقت الحالي، مرحبا باستمرار العمل باللائحة القديمة التي كان يسير عليها الجهاز الفني السابق بقيادة إيهاب جلال.

ولم يفتح عظيمة ملف تعديل اللائحة المالية في المقاصة مفضلا التركيز على توصيل الأمور الفنية للاعبين والتعرف على إمكانيات لاعبيه عن القرب، تاركا أمر اللائحة المالية لتقدير إدارة النادي الفيومي.

وأظهر عظيمة بصمته مع المقاصة في أول مهمة رسمية بعدما حقق التعادل مع سموحة في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الخامسة عشر من عمر الدوري، ويتواجد الفريق الفيومي بالإسماعيلية حاليا لخوض معسكر مغلق.

وتعاقد مجلس إدارة المقاصة مع عظيمة لخلافة إيهاب جلال ويعاونه في تدريب الفريق الفيومي كلا من بلال محيي الدين مدربا عام وإسلام عادل وطارق حجاج مدربين وطارق سليمان مدربا لحراس المرمى وأحمد بهلول مخططا للأحمال.

وقرر مجلس ادارة نادى المقاصة، برئاسة اللواء محمد عبد السلام، تعيين طارق سليمان مدربا لحراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم ضمن الجهاز الفني بقيادة محمد عظيمة المدير الفني، وأكد الدكتور عصام سراج الدين، المتحدث الرسمي لنادي المقاصة ومستشار التسويق والتعاقدات، أن طارق سليمان انضم، إلى الجهاز الفنى مع الفريق في المعسكر المغلق استعدادا لمباراة بيراميدز المقرر إقامتها يوم 14 أبريل الجاري والمؤجلة من الجولة الـ 16 للدوري.