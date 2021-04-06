شكرا لقرائتكم خبر عن بشرة خير للاعبي الزمالك في مران الغد .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز مسئولو نادي الزمالك، مفاجأة للاعبي الفريق الكروي، خلال مران غدا الأربعاء، لتحفيز اللاعبين في الأيام الأخيرة قبل خوض مباراة تونجيث السنغالي المصيرية يوم السبت المقبل، والتي ستحسم مصير الفريق من التأهل للدور المقبل بدوري أبطال أفريقيا من عدمه.

ويسدل الستار على مباريات المجموعة الرابعة بدوري الأبطال يوم السبت المقبل بإقامة مباراتي الزمالك مع تونجيث السنغالي بالقاهرة والترجي ضد مولودية الجزائر في تونس، ويحتاج أبناء ميت عقبة لتحقيق الفوز على بطل السنغال وخسار المولودية أمام الترجي للتأهل كثاني المجموعة برفقة بطل تونس، حيث يحتل الأبيض حاليا المركز الثالث برصيد 5 نقاط خلف مولودية الجزائر صاحب المركز الثاني بـ 8 نقاط والترجي المتصدر بـ 10 نقاط.

وينوي مسئولو الزمالك صرف جزء من مكافآت الفوز بالمباريات السابقة المتأخرة للاعبي الفريق الكروي، خلال مران الغد، لتحفيزهم على التألق خلال مباراة تونجيث المصيرية، والسعي وراء تحقيق الفوز.

ولا صوت يعلو داخل نادي الزمالك، فوق صوت الاستعداد لمباراة تونجيث السنغالي، المصيرية والتي لا بديل فيها عن الفوز أمام الأبيض مع انتظار خسارة مولودية الجزائر أمام الترجي بالجولة نفسها ليتأهل الأبيض كثاني المجموعة برفقة بطل تونس.

ووضع مسئولو الزمالك، صرف جزء من المستحقات المتأخرة للاعبين، في مقدمة الأولويات قبل مباراة تونجيث المصيرية، لتحفيز اللاعبين على التألق أمام بطل السنغال، والسعي وراء تحقيق الفوز، والوصول للنقطة 8 بدوري الأبطال، وانتظار سقوط المولودية بتونس، وذلك بعدما جدد الزمالك آماله بالفوز على بطل الجزائر على أرضه وأمام جماهيره بثنائية نظيفة في الجولة الخامسة مساء السبت، ليرفع رصيده للنقطة رقم 5 وجاء خسارة الترجي أمام تونجيث بالجولة نفسها ليجعل مباراتي الجولة الأخيرة في غاية الأهمية حيث يحتاج الزمالك للفوز وخسارة المولودية للتأهل بينما خسارة الترجي ستجعله يخسر أيضا صدارة المجموعة لصالح بطل الجزائر.