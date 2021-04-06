شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الطبي يتمهل في موعد عودة نيدفيد لتدريبات الأهلي الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرفض الجهاز الطبي بالنادي الأهلي التسرع فى انتظام كريم نيدفيد لاعب الوسط بالتدريبات الجماعية للفريق الأحمر، رغم تعافي اللاعب من الإصابة التي لحقت به مؤخرا وعبارة عن رشح في الركبة، وانتهاء برنامج التأهيل الذي خضع له اللاعب خلال الفترة الماضية.

وجاء تأخير موعد انتظام نيدفيد في التدريبات الجماعية رغم أنه كان من المنتظر أن ينتظم في التدريبات الجماعية فور العودة السودان، لتعافي اللاعب بشكل تام حتى لا تتجدد إصابته في الركبة حال التعجل في نزوله التدريبات الجماعية لفريقه.

ويؤدي نيدفيد في الوقت الحالي تدريبات في الجيم وتدريبات بالكرة تمهيدا لنزول التدريبات الجماعية.

وتحسنت حالة كريم نيدفيد بشكل جيد الفترة الأخيرة، ولم يشتك من رشح في الركبة، وهي الإصابة التى عاودته منذ شهر بعدما كان قريبا من المشاركة فى التدريبات الجماعية، لتسبب تأجيل عودته للملاعب مدة شهر كامل، حيث أدي نيدفيد تدريبات تأهيلية في الوقت الحالي تحت إشراف الجهاز الطبي بالأهلي سواء بالجري حول الملعب أو التدرب في الجيم، وأصبح جاهزا للمشاركة فى التدريبات الجماعية.

وصعد الأهلي لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في المركز الثاني، خلف سيمبا المتصدر بـ13 نقطة بعد فوزه على المريخ السوداني وفيتا كلوب وتعادله معهما وخسارته من سيمبا التنزاني.