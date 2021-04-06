شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تأهل 8 لاعبين لأولمبياد طوكيو.. وزير الرياضة يهنئ المنتخب المصري للمصارعة بمطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تهنئة بعثة المنتخب الوطني للمصارعة رجال وسيدات القادمة من تونس عقب مشاركتها ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لدولة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وذلك فور وصولهم مطار القاهرة الدولي عير الفيديو كونفرانس وكان في استقبالهم بالمطار الوفد الرسمي لوزارة الرياضة من مساعدى ومعاوني الوزير .

وخلال حديثه مع أعضاء البعثة من اللاعبين والإداريين والفنيين أكد وزير الرياضة " أنتم جديرون بتمثيل مصر فى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة وتحقيق ميداليات أولمبية، بعد تلك النتائج المشرفة خلال المنافسات الأفريقية".

مشيرا أن النتائج الطيبة للرياضة المصرية خلال منافساتهم فى مختلف المحافل الدولية خلال الفترة الحالية وضعت الرياضة المصرية على طريق العالمية متصدرة بذلك المشهد سواء على مستوى نتائج المنتخبات والبعثات وكذلك على مستوى استضافة مصر لمختلف الأحداث والبطولات الرياضية العالمية.

وحقق الميدالية الذهبية في ميزان تحت 60 كجم مصارعة رومانية اللاعب هيثم فهمي وتأهل للاولمبياد طوكيو ٢٠٢١، وفي ميزان تحت 67 كجم لم تشارك مصر لتاهل كيشو لاعب المصارعة الرومانية نظرا لتاهله بالتصنيف العالمي، وفي ميزان تحت 77 كجم حقق اللاعب وائل حمدي الميدالية البرونزية.

وحقق اللاعب محمد مصطفي الميدالية الذهبية في ميزان تحت 87 كجم مصارعة رومانية وتأهل لاولمبياد طوكيو ٢٠٢١، وحقق اللاعب محمد جبر الميدالية البرونزية في ميزان تحت 97 كجم، فيما حقق اللاعب عبد اللطيف منيع الميدالية الذهبية في ميزان تحت 130 كجم مصارعة رومانية وتأهل لاولمبياد طوكيو ٢٠٢١، وتأهلت اللاعبة سمر حمزة وزن ٧٦ كجم واللاعبة ايناس خورشيد وزن ٨٦ كجم، وتاهل اللاعب ضياء جودة وزن ١٢٥ كجم واللاعب عمرو رضا وزن 74 كجم لاوليمبياد طوكيو ٢٠٢١، كما تأهل اللاعب ضياء جودة وزن ١٢٥ كجم واللاعب عمرو رضا وزن 74 كجم وتاهلوا لطوكيو ٢٠٢١، وبذلك استطاع ٨ لاعبين التأهل لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية المقبلة.