شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسيمبا الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام سيمبا التنزاني المقرر لها ‏‏9 أبريل الجاري، في الثانية ظهر الخميس المقبل بمقر النادي بالجزيرة وذلك بحضور ‏الجهاز الإداري بالنادي.‏

ويشهد الاجتماع الاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة باللقاء وزي الفريقين ، وموعد وصولهما إلى ملعب ‏المباراة وكافة الأمور التنظيمية الأخرى، وذلك بحضور الجهاز الإداري للفريقين ‏وطاقم التحكيم والمسئولين عن الجانب التنظيمي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".‏ قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الاهلي، إن الفريق سيواجه سيمبا التنزاني في التاسعة مساء الجمعة المقبل على استاد الاهلي we السلام.

واستأنف الأهلي تدريباته عصر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق امس، عقب العودة من السودان.

وقبل انطلاق المران عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين تحدث فيها عن بعض الجوانب الفنية بهدف تصويب الأخطاء التي حدثت خلال المرحلة الماضية.

وحسم الأهلي تأهله رسميا إلى دور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا ، بعد تعادله مع المريخ السوداني بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت على استاد الجوهرة الزرقاء ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني في التاسعة مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.