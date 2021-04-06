شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى .. حسام حسن يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الثلاثاء 6 / 4 / 2021 مباريتان في الجولة الـ17 من بطولة الدورى المصرى الممتاز حيث أستضاف فريق غزل المحلة نظيرة سموحة و التقى أسوان مع فريق إنبى .

غزل المحلة يتعادل مع سموحة بهدف لمثله بالدورى

تعادل فريقا غزل المحلة وسموحة إيجابيا بهدف لمثله في المباراة التي جرت بينهما بإستاد المحلة في افتتاحية الجولة الثامنة عشر للدورى .

أسوان بهدف +90 يهزم إنبى.. فيديو

نجح فريق أسوان في تحقيق الفوز على نظيره انبي بهدف نظيف أحرزه محمود شبانة في الدقيقة 94 بالمباراة التي جمعت الفريقين على استاد أسوان الرياضى ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى الممتاز