شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى وصن داونز الأقوى هجوميا فى دوري أبطال إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت صفحة دورى أبطال أفريقيا و الكونفدرالية الافريقية التابعة للاتحاد الافريقى لكرة القدم " الكاف " أن هجوم فريق الاهلى و صن داونز الجنوب أفريقى الأقوى في بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وجاء التعليق كالتالى " أقوى هجوم في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم:الأهلي 10 أهداف وماميلودي صنداونز 10 أهداف ".





واستأنف فريق الأهلي تدريباته عصر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق امس، عقب العودة من السودان.

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الاهلي، إن الفريق سيواجه سيمبا التنزاني في التاسعة مساء الجمعة المقبل على استاد الاهلي we السلام.

وخاض الأهي كل مبارياته في دور المجموعات الإفريقي على ملعب استاد القاهرة الدولي، قبل أن يقرر العودة لملعبه أمام سيمبا، لاسيما أن المباراة مجرد حصيل حاصل بعد حسم الصعود إلى دور الثمانية الإفريقي، وتحديد ترتيب الفرق الصاعدة عن مجموعته إلى ربع النهائي الإفريقي.

يذكر أن موسيماني هو من طلب نقل مباريات الأهلي من استاد السلام إلى استاد القاهرة، بسبب مستوى أرضية استاد القاهرة الجيد، الذي يساعد اللاعبين على تطبيق أفكاره بشكل أفضل من ملعب السلام.

وقبل انطلاق المران عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين تحدث فيها عن بعض الجوانب الفنية بهدف تصويب الأخطاء التي حدثت خلال المرحلة الماضية.

وحسم الأهلي تأهله رسميا إلى دور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا ، بعد تعادله مع المريخ السوداني بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت على استاد الجوهرة الزرقاء ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني في التاسعة مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا.

وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين في الجوانب الفنية ومنح تعليمات خاصة للاعبين وتصويب الأخطاء التي حدثت خلال المرحلة الماضية.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس عقب العودة من السودان.