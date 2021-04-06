شكرا لقرائتكم خبر عن المكافآت الاستثنائية مرفوضة فى الاتحاد السكندري رغم وصافة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي منح لاعبي الفريق مكافآت استثنائية أو تحفيزية بعد الوصول لوصافة الدوري عقب الفوز على المقاولون أمس الاثنين برباعية مقابل هدفين.

وتمسك مجلس إدارة الاتحاد السكندري بتطبيق المكافآت المعمول بها في اللائحة، دون أي زيادة أو نقصان، خاصة أن المجلس يرى في وصول الفريق للمركز الثاني في الدوري، تجسيد للمكانة التي يستحقها الاتحاد في ظل الدعم الجماهيري الذي يحظى به الفريق.

حقق فريق الاتحاد السكندري فوزا مثيرا على حساب ضيفه المقاولون العرب بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الاثنين، منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

تقدم المقاولون العرب مبكرًا فى الدقيقة الرابعة بهدف لويس أدوارد، وتم تأكيده بعد الرجوع لتقنية الفيديو، وأدرك الاتحاد التعادل المدافع مصطفى إبراهيم في الدقيقة 23، وأضاف إيمانويل أوكوي الهدف الثاني لسيد البلد في الدقيقة 35، قبل أن يسجل روماريو ويليامز الهدف الثالث للاتحاد في الدقيقة 37 من زمن اللقاء، وقلص يوسف الجوهري النتيجة بالهدف الثاني للمقاولون في الدقيقة 80، وأضاف عبد السميع سيمو هدف الاتحاد الرابع في الوقت المحتسب بدل من الضائع في الشوط الثاني.

بهذه النتيجة يقفز الاتحاد السكندري للمركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة، بعدما لعب 17 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 4 وخسر في 5 مباريات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفا.