شكرا لقرائتكم خبر عن الأمريكى زاكهار كوزلوف يتوج بذهبية سلاح الشيش ببطولة العالم للشباب بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج الأمريكى زاكهار كوزلوف بذهبية بطولة العالم للشباب والناشئين للسلاح والتي تقام في الفترة من 3 إلى 11 أبريل الجاري.

وحصل كوزلوف على الميدالية الذهبية وتوج الكوري الجنوبي دونجيون شولي بالميدالية الفضية ، بينما حصد الميدالية البرونزية كلا من الروسي ستيفان مارتيونوفيتش والفرنسي كونستانت روجر.

وتنطلق غدا الأربعاء منافسات سلاح الشيش للفردي للناشئين والناشئات بعد ختام منافسات سلاح الشيش للشباب والشابات اليوم للفردي.

يذكر أن بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب يشارك بها نحو 1079 لاعبا ولاعبة، و 500 مدرب وإدارى من مختلف دول العالم، ويتم تطبيق كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية لحماية جميع المشاركين والحفاظ على صحتهم في ظل مجابهة تحديات فيروس كورونا.