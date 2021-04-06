اخبار الرياضه

صلاح يصبح خامس مصري يسجل في شباك ريال مدريد

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

انضم النجم المصري محمد صلاح لاعب الإنجليزي، إلى قائمة الهدافين المصريين الذين زاروا شباك نادي الإسباني.

وأحرز صلاح هدف تقليص الفارق لصالح ليفربول في الدقيقة الـ51 بعدما استغل ارتداد الكرة من دفاع ريال مدريد إثر تصويبة زميله ديوجو جوتا، ليودع الكرة في شباك الحارس تيبو كورتوا وتصبح النتيجة (2-1).

وأصبح صلاح خامس لاعب مصري يسجل في شباك ريال مدريد الإسباني عبر التاريخ.

ونستعرض لكم قائمة الهدافين المصريين الذي سجلوا في شباك ريال مدريد:

1- محمد موسى "الزمالك عام 1961".

2- إبراهيم حسن "نيوشاتل السويسري عام 1991".

3- أحمد حسام ميدو "مارسيليا عام 2004".

4- محمد زيدان "هامبورج 2008".

5- محمد صلاح "ليفربول 2021".

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا