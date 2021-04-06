بالفيديو.. صلاح يسجل في ريال مدريد ويعادل رقما تاريخيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

قلَّص الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي الفارق في النتيجة أمام مضيفه ريال مدريد الإسباني بتسجيل هدف في المباراة المقامة ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وسجل صلاح الهدف الأول لليفربول في الدقيقة الـ51 بعدما استغل ارتداد الكرة من دفاع ريال مدريد إثر تصويبة زميله ديوجو جوتا، ليودع الكرة شباك الحارس تيبو كورتوا وتصبح النتيجة (2-1).

وبهذا الهدف، يعادل صلاح رقمًا تهديفيًا نادرًا حيث أصبح خامس لاعب فقط في تاريخ ليفربول يهز الشباك في أربع مباريات أوروبية متتالية.

وعادل صلاح إنجاز كل من روجر هانت وروبي فاولر وجبريل سيسيه وستيفين جيرارد (مرتين)، ويعد القائد السابق هو آخر من فعل ذلك بزيارته الشباك في خمس مباريات متتالية في موسم 2007-2008.

وسبق لصلاح التسجيل في المباريات الثلاثة السابقة أمام ميتلاند الدانماركي في ختام منافسات دور المجموعات ولايبزيج في ذهاب وإياب دور الـ16، قبل أن يسجل للمباراة الرابعة على التوالي ضد ريال مدريد.

يُذكر أن صلاح رفع رصيده إلى 26 هدفًا في 44 مباراة لعبها بقميص ليفربول في دوري أبطال أوروبا حتى الآن؛ ليعزز رقمه القياسي كأكثر لاعب في صفوف الريدز تسجيلا للأهداف في البطولة القارية الأغلى.