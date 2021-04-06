وزير الرياضة يكرم الخطيب وعدد من الرموز في اليوم العالمي للرياضة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
كرم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وعددًا من الرموز، بمناسبة الاحتفال بيوم الرياضة العالمي.
وأقيمت الاحتفالية في مركز شباب الجزيرة، وافتتحت الاحتفالية بإطلاق الحمام الزاجل رمز السلام ومسيرة مشي تحت شعار "عيش الرياضة -كن رياضيًا".
وشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الاحتفالية التي نظمها اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية، بمناسبة اليوم العالمي للرياضة، بمركز شباب الجزيرة.
وتم تكريم نخبة من الرموز الرياضة وجاء على رأسهم المهندس أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة المصري؛ والكابتن محمود الخطيب، وعبدالعزيز الشافعي رئيس جهاز الرياضة الاسبق، والإذاعي القدير فهمي عمر، واللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الأفريقية، والنائبة الدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة الأوليمبية البارالمبية، الإعلامية نادية مبروك رئيس الإذاعة المصرية السابق، وذلك في الملعب الزجاجي للإسكواش داخل المركز.
وشارك اللواء المستشار عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك في احتفالية اليوم العالمي للرياضة من أجل السلام التي نظمها اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية.
ومن جانبه أكد رئيس الزمالك أن المنافسة الرياضية تكون داخل الملعب فقط أما خارج الملعب فالجميع أشقاء التزامًا بقيم الرياضة الداعية للسلام والتسامح والتقارب وتعزيز العلاقات.
وأعرب اللواء المستشار عماد عبدالعزيز عن أمله أن يأتي اليوم الذي يختفي فيه التعصب بين الجماهير وتصبح العلاقات بين الأندية مباشرة في كل الأمور لقطع الطريق على الصائدين في الماء العكر.