وزير الرياضة يكرم الخطيب وعدد من الرموز في اليوم العالمي للرياضة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

كرم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وعددًا من الرموز، بمناسبة الاحتفال بيوم الرياضة العالمي.

وأقيمت الاحتفالية في مركز شباب الجزيرة، وافتتحت الاحتفالية بإطلاق الحمام الزاجل رمز السلام ومسيرة مشي تحت شعار "عيش الرياضة -كن رياضيًا".

وشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الاحتفالية التي نظمها اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية، بمناسبة اليوم العالمي للرياضة، بمركز شباب الجزيرة.

وتم تكريم نخبة من الرموز الرياضة وجاء على رأسهم المهندس أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة المصري؛ والكابتن محمود الخطيب، وعبدالعزيز الشافعي رئيس جهاز الرياضة الاسبق، والإذاعي القدير فهمي عمر، واللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الأفريقية، والنائبة الدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة الأوليمبية البارالمبية، الإعلامية نادية مبروك رئيس الإذاعة المصرية السابق، وذلك في الملعب الزجاجي للإسكواش داخل المركز.

وشارك اللواء المستشار عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك في احتفالية اليوم العالمي للرياضة من أجل السلام التي نظمها اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية.

ومن جانبه أكد رئيس الزمالك أن المنافسة الرياضية تكون داخل الملعب فقط أما خارج الملعب فالجميع أشقاء التزامًا بقيم الرياضة الداعية للسلام والتسامح والتقارب وتعزيز العلاقات.

وأعرب اللواء المستشار عماد عبدالعزيز عن أمله أن يأتي اليوم الذي يختفي فيه التعصب بين الجماهير وتصبح العلاقات بين الأندية مباشرة في كل الأمور لقطع الطريق على الصائدين في الماء العكر.