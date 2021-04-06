الحلواني: سعيد بصناعة هدفي التاسع خلال مباراة إنبي.. وعبدالعال: ربنا كافأنا على الفترة الماضية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرةـ الخليج 365:

أبدى لاعب نادي أسوان، عمرو الحلواني، سعادته بفوز فريقه أمام نظيره إنبي خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن منافسات دوري we.

وأضاف الحلواني، في تصريحات لفضائية أون تايم سبورت: "الحمد لله على الفوز 3 نقاط مهمة، وفوزنا لأجل الجماهير.. جماهير أسوان الطيبة جداً، الحمد لله فوز يجعلنا نلتقط الأنفاس، والحمد لله حققنا فوزنا الأول على أرضنا ليعود الحضور سعيدًا، الحمد لله على الفوز وصناعة الهدف التاسع لي".

ومن جانبه قال المدير الفني لفريق أسوان، علاء عبدالعال، أنه دفع اليوم باللاعبين الذين يمتلكون الخبرات أمام إنبي.

وأتم عبدالعال، تصريحاته لفضائية أون تايم سبورت: "البدلاء في فريقي صغار في السن لذا أجريت تغييرات كثيرة اليوم وفي النهاية ربنا كافأنا على مجهود الفترة الماضية.

وحقق فريق أسوان فوزًا قاتلاً على إنبي، بهدف نظيف ضمن منافسات الأسبوع 18 في دوري WE المصري.