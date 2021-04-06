فودين يخطف فوزاً قاتلاً مانشستر سيتي أمام بوروسيا دورتموند

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

خطف فريق مانشستر سيتي فوزاً قاتلاً أمام نظيره بوروسيا دورتموند خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.

وتقدم مانشستر سيتي سريعاً في الدقيقة 19عن طريق لاعبه كيفين دي بروين قبل أن يتعادل ماركو رويس لدورتموند في الدقيقة 84 ثم خطف فودين الفوز لمانشستر بهدف في الدقيقة 90.

وإليكم ملخصاً بأبرز أحداث المباراة:

انطلاق المباراة بخطورة من قِبل بروسيا دورتموند بعد مراوغة من بيلينجهام لمواطنه الإنجليزي كايل ووكر مدافع الفريق السماوي ليسدد كرة قوية تصدى لها إيدرسون قبل أن يبعدها الدفاع لتتحول إلى ركنية لاحقاً في الدقيقة 8.

وفي الدقيقة 19 تقدم مانشستر سيتي عن طريق لاعبه كيفين دي بروين.

وفي الدقيقة 29 توقف اللقاء بعد احتساب الحكم ركلة جزاء لمانشستر سيتي واشهار الحكم لبطاقة صفراء للاعب بروسيا إمري تشان قبل أن يعود الحكم إلى تقنية الفيديو ويلغي ركلة الجزاء ويبقي على البطاقة الصفراء لاحتجاج اللاعب.

انتهاء الشوط الأول من المباراة وانتظروا تغطية لأبرز أحداث الشوط الثاني فور بدايته:

انطلاق الشوط الثاني

الدقيقة 65: سنحت فرصة جديدة لمانشستر سيتي لتعزيز تقدمه بهدف ثانِ حين وصلت الكرة لفودين داخل منطقة الجزاء ولكن تسدى حارس بوروسيا لتسديدته.

وفي الدقيقة 84 تعادل ماركو رويس لبوروسيا دورتموند بهدف في مرمى مانشستر سيتي.

وفي الدقيقة 89: تقدم مانشستر سيتي بهدف سجله لاعبه فودين.