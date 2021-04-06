الخليج 365 يكشف حقيقة تعديل الأهلي لعقد أفشة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

كشف مصدر مسؤول بالأهلي حقيقة تمديد وتعديل تعاقد محمد مجدي أفشة لاعب وسط الفريق خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن النادي يقدر اللاعبين ولا ينتظر منهم الحديث عن هذه الأمور.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي: "الأهلي تعاقد مع محمد مجدي أفشة في يوليو 2019 لمدة خمسة مواسم، بمعنى أنه يرتبط بالنادي بعقد ينتهي في يونيو 2024".

وأضاف: "أفشة يقدم مستوى جيدا ومميزا وبات أحد العناصر الأساسية في الفريق الأول وضمن الهيكل الرئيسي للمنتخب الوطني".

وأوضح: "تم تقييم أفشة بشكل جيد ومتابعته عن كثب قبل التعاقد معه فنيا وسلوكياً، ولولا ذلك لما رغبنا في ضمه، بجانب حبه الشديد للأهلي ورغبته في الدفاع عن ألوانه".

وتابع: "لم نقم بتعديل أو تمديد تعاقد أفشة حتى الآن، ربما يتم ذلك في الفترة المقبلة، ولكن حتى الآن لم تناقش لجنة التخطيط الأمر من الأساس".

وأكد المصدر: "لجنة التخطيط تراجع عقود الفريق الأول بشكل دوري ومستمر، ونحن في الأهلي نقدر لاعبينا ولا ننتظر منهم الحديث أو طلب تعديل العقود، ندرك جيداً أن أفشة لاعب مهم، ولكن الحقيقة أنه لم يطلب أي شيء من هذا القبيل".

وواصل: "اللاعب لم يطلب لأنه بااختصار تعاقد مع النادي وكان سعيداً بذلك، ولكن قد يتم مناقشة هذا الموقف في الفترة المقبلة، وتحديداً عقب الانتهاء من المباريات الهامة في الفترة المقبلة، فنحن لا نريد تشتيت أذهانهم".

وأتم المصدر قائلا: "اللاعب يثق في إدارة النادي ويعرف أنه سيتم تقديره بالشكل اللائق، لم نعدل تعاقد أفشة ولا يوجد في الأهلي كلمة ترضية من الأساس، ولكن قد يتم يتم مناقشة ذلك وحسمه في الفترة القليلة المقبلة".