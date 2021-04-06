الخليج 365 يكشف حقيقة تعديل الأهلي لعقد أفشة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
كشف مصدر مسؤول بالأهلي حقيقة تمديد وتعديل تعاقد محمد مجدي أفشة لاعب وسط الفريق خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن النادي يقدر اللاعبين ولا ينتظر منهم الحديث عن هذه الأمور.
وقال المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي: "الأهلي تعاقد مع محمد مجدي أفشة في يوليو 2019 لمدة خمسة مواسم، بمعنى أنه يرتبط بالنادي بعقد ينتهي في يونيو 2024".
وأضاف: "أفشة يقدم مستوى جيدا ومميزا وبات أحد العناصر الأساسية في الفريق الأول وضمن الهيكل الرئيسي للمنتخب الوطني".
وأوضح: "تم تقييم أفشة بشكل جيد ومتابعته عن كثب قبل التعاقد معه فنيا وسلوكياً، ولولا ذلك لما رغبنا في ضمه، بجانب حبه الشديد للأهلي ورغبته في الدفاع عن ألوانه".
وتابع: "لم نقم بتعديل أو تمديد تعاقد أفشة حتى الآن، ربما يتم ذلك في الفترة المقبلة، ولكن حتى الآن لم تناقش لجنة التخطيط الأمر من الأساس".
وأكد المصدر: "لجنة التخطيط تراجع عقود الفريق الأول بشكل دوري ومستمر، ونحن في الأهلي نقدر لاعبينا ولا ننتظر منهم الحديث أو طلب تعديل العقود، ندرك جيداً أن أفشة لاعب مهم، ولكن الحقيقة أنه لم يطلب أي شيء من هذا القبيل".
وواصل: "اللاعب لم يطلب لأنه بااختصار تعاقد مع النادي وكان سعيداً بذلك، ولكن قد يتم مناقشة هذا الموقف في الفترة المقبلة، وتحديداً عقب الانتهاء من المباريات الهامة في الفترة المقبلة، فنحن لا نريد تشتيت أذهانهم".
وأتم المصدر قائلا: "اللاعب يثق في إدارة النادي ويعرف أنه سيتم تقديره بالشكل اللائق، لم نعدل تعاقد أفشة ولا يوجد في الأهلي كلمة ترضية من الأساس، ولكن قد يتم يتم مناقشة ذلك وحسمه في الفترة القليلة المقبلة".