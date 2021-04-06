مباشر.. ريال مدريد 3-1 ليفربول.. صلاح يسجل (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

خسر ليفربول الإنجليزي خارج ملعبه بثلاثية أمام ريال مدريد الإسباني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل الدولي المصري محمد صلاح، هدفاً لليفربول في شوط المباراة الثاني.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 14 إبريل الجاري في ملعب أنفيلد معقل ليفربول. تشكيل ريال مدريد:

التفاصيل

سدد كريم بنزيما كرة قوية وأرضية في الدقيقة 2 من بداية المباراة، لكنها ذهبت في منتصف المرمى ليمسك بها أليسون حارس ليفربول بكل سهولة.

استحواذ وسيطرة لريال مدريد في أول 5 دقائق من المباراة لكن دون جدوى.

وفي الدقيقة 13، أرسل ميندي كرة عرضية رائعة لعبها فينسيوس بضربة رأس مرت بجوار حارس ليفربول أليسون، لتضيع فرصة هدف أول لريال مدريد.

وافتتح فينسيوس أهداف المباراة، بعدما استلم تمريرة كروس الطولية بشكل رائع وانطلق من بين مدافعي ريال مدريد، وسدد كرة في شباك أليسون معلناً تقدم ريال مدريد بهدف أول.

وأحرز محمد صلاح هدف ليفربول الأول في الدقيقة 51 من أحداث المباراة، مستغلاً خطأ تمركز دفاع ريال مدريد بعد تسديدة جوتا.

وواصل ليفربول محاولاته من أجل إدراك الهدف الثاني والتعادل، لكن دفاع ريال مدريد سيطر على الوضع.

وأهدر أسينسيو فرصة هدف ثالث لريال مدريد من هجمة مرتدة رائعة لكن أرنولد نجح في التعامل مع الانطلاقة وأخرج الكرة قبل أن تصل لفينيسوس في الدقيقة 64.

ومرر مودريتش كرة لفينيسوس، وسدد البرازيلي الكرة بهدوء في شباك أليسون ليحرز الهدف الثالث لريال مدريد في شباك ليفربول في الدقيقة 65.

وكاد فينسيوس أن يسجل الهدف الثاني لريال مدريد بعد تمريرة من كريم بنزيما، لكن التسديدة تصطدم بمدافع ليفربول وتخرج لركلة ركنية في الدقيقة 32.

وأرسل توني كروس كرة طولية، لعبها أرنولد مدافع ليفربول بشكل خاطئ لتصل لأسينسيو المنفرد بمرمى ليفربول، ليراوغ أليسون، ويسجل الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 36.