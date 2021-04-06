شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى : الزمالك سيتأهل الى دور ربع نهائي دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال طارق يحيى رئيس قاط الكرة بنادي الزمالك أن الفريق الكروي الاول سيتأهل إلى دور ربع النهائي من بطولة دوري الابطال ،لافتا إلى أن االفريق تخطى المهمة الاصعب بعد فوزه على مولودية الجزائر في الجولة الماضية بهدفين مقابل لاشئ .

وشدد يحيى في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن الزمالك من أفضل الفرق في البطولة ،لكن التخاذل والإستهتار في بداية المشوار تسبب في تذبذب النتائج ،لكن وجود كارتيرون المدير الفني كان له دور كبيرا في تحسن الاداء في الفترة الاخيرة .