شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبدالعال : فوز أسوان على إنبي يعيد الثقة للاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكابتن علاء عبدالعال المدير الفني لفريق أسوان، ان الفوز اليوم على انبي بهدف في مباراة اليوم، هو بمثابة رد الاعتبار بعد الهزيمة الثقيلة من سموحة وبعد 3 هزائم متتالية فكان لابد من مصالحة اللجماهير والفوز بالمباراة، لافتا إلى ان الفوز يعيد الثقة للاعبين، فالهدف من لقاء انبي كان الحصول على النقاط الثلاثة والتى تمكننا من الحصول عليها بهدف ماركة أسوانية ـ على حد قوله .

وقال عبدالعال، إن جماهير اسوان كانت الحافز الأول للاعبين للفوز في أول مباراة لهم على ملعب الفريق هذا الموسم، فالجماهير منذ وصولنا لأسوان وهي تستقبلنا بحفاوة ويحضرون التدريبات ويشجعون اللاعبين، مضيفا: نهدي الفوز للجمهور ولمجلس الادارة الذي يعمل على استقرار الفريق الأسواني بحسب الإمكانيات المتاحة.

وأشار عبدالعال إلى ان الجهاز الفني اقترح على استبدال الحلواني خاصة وأنه لم يكن موفقا دفاعيا بالقدر المطلوب، لكننى كنت على ثقة بقدرات وإمكانيات الحلواني الهجومية واجادته للكرات العرضية التي استطعنا من خلالها خطف الهدف في نهاية المباراة .