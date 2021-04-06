شكرا لقرائتكم خبر عن عضو لجنة الزمالك يطالب كاف بمراقبة مباراة الترجي والمولودية خوفاً من التفويت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب المستشار محمد عطية عضو اللجنة الثلاثية السابق بنادي الزمالك الاتحاد الافريقي لكرة القدم بضرورة مراقبة مباراة الترجي التونسي والمولودية الجزائري في الجولة الاخيرة لمباريات المجموعة الرابعة ببطولة دوري ابطال افريقيا خوفا من التفويت لإقصاء الزمالك من البطولة .

ويحتاج الزمالك للفوز على تونجيت بطل السنغال ثم ينتظر هدية من الترجي للفوز على المولودية ليتأهل الزمالك كثاني المجموعة .

وكتب عطية على صفحته الشخصية على توتير رسالة وجهها إلى الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف : «يرجى من الإتحاد الإفريقى لكرة القدم ⁦‪@caf_online_AR‬⁩ مراجعة وتدقيق وتأكيد كافة الإجراءات اللازمة نحو مراعاة قواعد اللعب النظيف والتنافسية بلقاء ناديي الترجى والمولودية ... والتأكيد على الناديين واتحادهما إتباعها تحقيقاً للشفافية ونزاهة المُنافسة» .