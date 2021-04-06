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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يلعب نادي ليفربول الإنجليزي مواجهة قوية أمام ريال مدريد الإسباني اليوم الثلاثاء 6 - 4 -2021 في جولة الذهاب بدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا 2021 .

ويريد عدد كبير من الجماهير مشاهدة بث مباشر لمباراة ريال مدريد وليفربول ومعرفة موعد المباراة بتوقيت القاهرة .

وتقام مباراة ليفربول وريال مدريد الإسباني في دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء 6 - 4 - 2021 والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة .

مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد في بث مباشر على القنوات التالية

يريد العديد من المشاهدين مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد في بث مباشر وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات بين سبورتس القطرية التي تمتلك حقوق البث المباشر حصرياً لبطولة دوري أبطال أوروبا 2021، ومن المقررر أن يعرض اللقاء على قناتين هما:

مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد في متابعة مباشرة



معلق مباراة ليفربول وريال مدريد 6-4-2021

يعلق على لقاء ريال مدريد وليفربول الذي يقام على أرض معلب النادي الملكي، الفريدو دي ستيفانو في العاصمة المدريدية المعلق التونسي عصام الشوالي.

تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: أليسون بيكر

ترينت ألكساندر أرنولد أوزان كاباك –ناثان فيليبس أندرو روبيرتسون

فابينيو نابي كيتا جورجينو فينالدوم

محمد صلاح ديوجو جوتا –ساديو ماني

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تشكيل ريال مدريد

في حراسة المرمى: ثيبو كورتوا

فيرلاند ميندي إيدير ميليتاو-ناتشو فيرنانديز لوكاس فاسكيز

كاسيميرو لوكا مودريتش توني كروس

فينيسيوس جونيور كريم بنزيمة ماركو أسينسيو

انطلاق اللقاء بين الفريقين ريال مدريد وليفربول

الشوط الأول

كريم بنزيما يهدد مرمى ليفربول بصاروخية بدأ النادي الإسباني اللقاء بشكل هجومي على دفاعات ليفربول وعند الدقيقة الثانية سدد كريم بنزيما صاروخية ولكن أليسون بيكر تصدى لها ببراعة ومنع الكرة من الدخول للشباك. ومارس لاعبي ريال مدريد الضغط المبكر على لاعبي ليفربول خاصة اللاعب الذي يحمل الكرة لمنع تنظيم هجمات منظمة على دفاعات النادي الملكي.

بدأ النادي الإسباني اللقاء بشكل هجومي على دفاعات ليفربول وعند الدقيقة الثانية سدد كريم بنزيما صاروخية ولكن أليسون بيكر تصدى لها ببراعة ومنع الكرة من الدخول للشباك.

ومارس لاعبي ريال مدريد الضغط المبكر على لاعبي ليفربول خاصة اللاعب الذي يحمل الكرة لمنع تنظيم هجمات منظمة على دفاعات النادي الملكي. وجاءت الدقيقة السادسة ولم يتغير البدايات وحاول لاعب الريال الضغط على دفاعات لاعبي الوسط والدفاع وتمرير الكرة من العمق للمتحرر كريم بنزيما الذي كان يتحرك بطول وعرض الملعب لإرباك حسابات الخط الخلفي لدفاعات ريال مدريد.

وعند الدقيقة العاشرة حاول محمد صلاح تحرير ليفربول من الضغط المتواصل بعدما نجح في الحصول على الكرة في وسط الملعب ورواغ لاعبين في كرة واحدة وكاد صلاح أن ينفرد بمرمى الريال لولا تدخل ميندي في اللحظات الأخيرة.

وبعد الهجمة المنفردة للنجم المصري العالمي محمد صلاح، عادت السيطرة من جديد لمواصلة ريال مدريد في تنظيم الهجمات المتتالية سواء عن طريق ميندي الذي نفذ عرضية في الدقيقة الثانية عشر وسددها جونيور برأسه لتخرج بسلام على أليسون بيكر.