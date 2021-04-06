شكرا لقرائتكم خبر عن الباطن يقيم فعاليات مبادرة «وزنك صحتك» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أقامت إدارة المسؤولية الإجتماعية بنادي الباطن فعاليات مبادرة وزنك صحتك، والتي تستهدف مجتمعا أكثر صحة وخاليا من أمراض السمنة وزيادة الوزن، وبدأت الفعاليات منذ 13 مارس الماضي باستقبال أكثر من 300 مشترك من الجنسين ممن يعانون من زيادة الوزن والسمنة.

ووفقاً للمراحل المحددة لتنفيذ المبادرة تم عمل القياسات الأولية (الطول والوزن) للمشتركين بغرض حساب مؤشر كتلة الجسم وتحديد عدد الكيلوجرامات الزيادة عن الوزن الطبيعي لكل مشترك على حدة، وبعد ذلك يمنح جميع المشتركين 4 شهور قبل إجراء القياس النهائي للوزن لحساب عدد الكيلوجرامات التي تم فقدها لكل مشترك، وبحيث يتم الانتظام في ممارسة برنامج للنشاط البدني واتباع الأسلوب الغذائي الصحي خلال الأربعة أشهر.

وتحرص إدارة النادي على إتاحة إمكانات النادي المادية والبشرية للمشتركين من أجل الانتظام في البرنامج التدريبي المحدد، وتوفير متابعة مستمرة لجميع المشتركين من خلال مدربي اللياقة البدنية والكادر الطبي بالنادي، بالإضافة إلى إفادة جميع المشاركين بالنظام الغذائي الصحي المناسب لكل مشترك حسب حالته الصحية والبدنية.

وأشار الدكتور محمود سيد هاشم صاحب فكرة المبادرة إلى أن هذة المبادرة تعد مكتملة الأركان وترتبط برؤية المملكة فيما يخص تحقيق جودة الحياة ومجتمع حيوي، وأن أهداف المبادرة لا تتوقف عند خسارة الوزن لدى المشتركين بل تتعدى ذلك كونها تؤصل لأهمية استدامة الممارسة البدنية واتباع النظام الغذائي الصحي للمشتركين من أجل الوقاية من أمراض زيادة الوزن والسمنة وتنمية ثقة المشتركين بأنفسهم.

وسيتم في يوم 10 يوليو القادم إجراء القياس النهائي للوزن وتوزيع الجوائز والمكافآت المادية على الفائزين بحضور عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والرئيس التنفيذي عوض الهزيمي، ومدير العلاقات العامة خالد صكب العنزي، وجميع أعضاء مجلس إدارة النادي، ومن جانبه أكد رئيس النادي ناصر هويدي، أن نادي الباطن يسعى من خلال الخطة السنوية للمسؤولية الاجتماعية لتقديم خدماته المتنوعة لفئات المجتمع كافة وعلى وجه الخصوص ذوي الاحتياجات الخاصة (كبار السن - المرأة - أصحاب الهمم).