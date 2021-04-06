شكرا لقرائتكم خبر الهلال عينه على فايفر الفرنسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية وجود رغبة هلالية في ضم لاعب فريق إستاد بريست، اللاعب الفرنسي ذي الأصول الجزائرية رومان فايفر (22 عاما)، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لدعم صفوفه الكروية مقابل الحصول على 6 ملايين يورو سنويا، لمدة 3 مواسم كروية، وسط منافسة سعودية لناديي ليدز يونايتد الإنجليزي وبروسيا دورتموند الألماني. ويلعب فايفر في مركز الجناح المهاجم ضمن صفوف نادي إستاد بريست الفرنسي، ويمتد عقده حتى 30 يونيو 2025.



كانت هذه تفاصيل خبر الهلال عينه على فايفر الفرنسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.