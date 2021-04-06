الرومان يسيطرون على عضوية الأندية

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ونجح رازفان لوشيسكو في تحقيق بطولة دوري أبطال آسيا في نسخة 2019 بعد آخر بطولة حققها الهلال عام 2000 وقبلها بطولة دوري الأبطال 1992، كما حقق المركز الرابع في بطولة أندية العالم، إلى جانب تحقيق بطولتي الدوري وكأس الملك. وحمل مدربو الهلال والاتحاد النسبة الكبرى من المدربين الأجانب في الانضمام لعضوية الأندية التي دربوها، والتي افتتحها مدرب فريق الهلال الكروي الأول الأسبق أولاريو كوزمين قبل 13 عاما وتحديدا في 2008، والذي حقق مع الهلال بطولتي الدوري وكأس ولي العهد كأول مدرب رياضي ينال العضوية.
وأعقبه مدرب النصر البرتغالي المقال روي فيتوريا الذي سجل أول عضوية ذهبية في الكرة السعودية في مسماها الحالي، وذلك خلال فترة إعداده لفريقه السابق لتحضيرات موسمه الكروي في صيف 2019 والذي توج فيه النصر بطلا للدوري، كما قاده لدور ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخ النادي الأصفر، ونصف نهائي كأس الملك قبل الخسارة أمام الاتحاد (2/4).
ونال مدرب فريق الاتحاد الأسبق الروماني فيكتور بيتوركا العضوية الشرفية للنادي في يوليو 2015، بعدما قررت الإدارة إقالته «المرة الأولى»، ليعود بعدها بفترة قصيرة إلى تدريب الفريق ولكن لم يستمر أكثر من نصف موسم.
المدربون الأجانب المنضمون لعضوية الأندية:
- 2008الروماني أولاريو كوزمين نادي الهلال
- 2015 الروماني فيكتور بيتوركا نادي الاتحاد
- 2019البرتغالي روي فيتوريا نادي النصر
- 2021 الروماني رازفان لوشيسكو نادي الهلال
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