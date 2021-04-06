شكرا لقرائتكم خبر شروط الاتحاد الآسيوي تجبر إدارة ملعب رديف الجوهرة على المدرجات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اشترط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تركيب مدرجات حول مضمار الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، والذي يحتضن مواجهات المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا بعد أن حظي النادي الأهلي السعودي باستضافة لقاءات دور المجموعات على أرضه. وأتى هذا الاشتراط بعد أن زار وفد من الاتحاد الآسيوي الملعب الرديف الأسبوع الماضي وتم خلال الزيارة تقييم الملعب ومدى جاهزيته لاستضافة لقاءات المجموعة. وأكد الوفد أن الملعب بإمكانه احتضان المباريات وفق الاشتراطات الآسيوية ولم يتبق سواء إنشاء مدرجات حول المضمار في الواجهة. من جهتها بدأت إدارة مدينة الملك عبدالله الرياضية بتركيب المدرجات أمس الثلاثاء على أن تكون جاهزة قبل انطلاق دور المجموعات الآسيوية في 14 أبريل المقبل. وتضم المجموعة الثالثة إضافة إلى الأهلي المستضيف كلا من الدحيل القطري والشرطة العراقي والاستقلال الإيراني. يذكر أنه تعذر إقامة المباريات على الملعب الرئيس لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة كونه يخضع لعملية صيانة لأرضية الملعب.

كانت هذه تفاصيل خبر شروط الاتحاد الآسيوي تجبر إدارة ملعب رديف الجوهرة على المدرجات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.