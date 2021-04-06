شكرا لقرائتكم خبر دفاعات الاتحاد تحير كاريلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​في حين حصد فريق الاتحاد لدرجة البراعم بطولة الدوري لمن أعمارهم أقل من 13 عاما، كافأ رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد أنمار الحائلي وعضو الشرف الذهبي محمد بخاري لاعبي الفريق بمبالغ مالية.

وكان فريق الاتحاد قد حسم اللقب لصالحه عقب فوزه على نظيره الهلال، ليصل إلى النقطة 42 في صدارة الترتيب، حيث تميز الفريق بمسيرته في هذه المسابقة بقيادة المدرب الوطني علي فلاتي الذي قاد الفريق في 17 لقاء منها حقق خلالها 13 فوزا وثلاثة تعادلات وخسارة وحيدة.

وذكر الحائلي عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي(تويتر) بمناسبة تحقيق البراعم للدوري «الحمد لله على توفيقه برؤية هذه المجموعة الرائعة من اللاعبين البراعم وهي تكتب بدايتها بحروف الإنجاز الذهبية، شكرا للأبطال ولكل من كان أهلا للثقة في العمل لبناء قاعدة صلبة تكون الرافد المميز لمستقبل الاتحاد، والشكر موصول لمجموعة فقيه الطبية، وتحديدا عبدالإله فقيه على دوره».

من جهة أخرى واصل الفريق الأول الكروي بنادي الاتحاد تحضيراته لمواجهة نظيره الهلال ضمن منافسات الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وركز المدير الفني فابيو كاريلي على تجهيز اللاعب هارون كمارا للزج به في قيادة هجوم الفريق إلى جانب الاعتماد على رومارينهو داسيلفا وعبدالعزيز البيشي وفهد المولد في الشق الهجومي، في حين لم يتم اعتماد المنظومة الدفاعية التي ستعوض غياب الموقوفين أحمد حجازي وزياد المولد، ويعد هذا الأمر تحديا جديدا للجهاز الفني ومنعطفا قد يحدد مسيرة الفريق في المنافسة على الدوري هذا العام.