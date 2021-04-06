الوحدة يبحث عن مداواة جروحه المحلية بالآسيوية

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ويدخل الوحدة هذا اللقاء تحت قيادة جهاز فني جديد بعد أن تعاقد أخيرا مع المدرب اليوناني دونيس لتولي مهمة تدريب الفريق حتى نهاية الموسم. ويطمح دونيس لتعديل وضع الوحدة السيئ على المستوى الفني والذي وضعه في موقف متأزم على مستوى المسابقات المحلية وخسر آخر 6 لقاءات.
ويأمل المدرب اليوناني العبور بالوحدة لدور المجموعات والمشاركة لأول مرة في البطولة الآسيوية في تاريخ الوحدة.
ويعاني الوحدة من بعض الإصابات والتي يأتي في مقدمتها إصابة المدافع بوتيا والذي لم تتحدد مدى مشاركته في اللقاء ويعتبر من الغيابات المؤثرة على خارطة الفريق.
على الطرف الآخر يسعى فريق القوة الجوية متصدر الدوري العراقي لتخطي الوحدة والتأهل لدور المجموعات.
وأكد مدرب الفريق أيوب أوديشو على جاهزية فريقه للقاء وأنه درس خصمه جيدا وأتى للبحث عن الفوز، مشيرا إلى أنه على الرغم من مركز الوحدة المتأخر على مستوى الدوري إلا أنه يملك لاعبين جيدين.
قبل المواجهة:
- اللقاء الأول للوحدة تحت قيادة المدرب اليوناني دونيس.
- اختار الوحدة الرباعي الأجنبي (بوتيا، ديميتري، أنسلمو، نياكاتي).
- يحتل الوحدة المركز 14 محليا بينما يتصدر القوة الجوية الدوري العراقي.
- يبحث الوحدة عن المشاركة الأولى في دوري أبطال آسيا.
- لم يستطع فريق القوة الجوية إجراء تدريباته على ملعب اللقاء كون البعثة خضعت للحجر الصحي لمدة يومين.
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