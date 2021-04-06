شكرا لقرائتكم خبر الوحدة يبحث عن مداواة جروحه المحلية بالآسيوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحتضن ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع لقاء الملحق الآسيوي الذي يجمع فريقي الوحدة السعودي والقوة الجوية العراقي والذي سيتأهل الفريق الفائز لدور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

ويدخل الوحدة هذا اللقاء تحت قيادة جهاز فني جديد بعد أن تعاقد أخيرا مع المدرب اليوناني دونيس لتولي مهمة تدريب الفريق حتى نهاية الموسم. ويطمح دونيس لتعديل وضع الوحدة السيئ على المستوى الفني والذي وضعه في موقف متأزم على مستوى المسابقات المحلية وخسر آخر 6 لقاءات.

ويأمل المدرب اليوناني العبور بالوحدة لدور المجموعات والمشاركة لأول مرة في البطولة الآسيوية في تاريخ الوحدة.

ويعاني الوحدة من بعض الإصابات والتي يأتي في مقدمتها إصابة المدافع بوتيا والذي لم تتحدد مدى مشاركته في اللقاء ويعتبر من الغيابات المؤثرة على خارطة الفريق.

على الطرف الآخر يسعى فريق القوة الجوية متصدر الدوري العراقي لتخطي الوحدة والتأهل لدور المجموعات.

وأكد مدرب الفريق أيوب أوديشو على جاهزية فريقه للقاء وأنه درس خصمه جيدا وأتى للبحث عن الفوز، مشيرا إلى أنه على الرغم من مركز الوحدة المتأخر على مستوى الدوري إلا أنه يملك لاعبين جيدين.

قبل المواجهة:

