زين الدين زيدان يخطط لمواجهة محمد صلاح

الشارقة - اميمة ياسر - كشف موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني، أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، أعطى تعليمات مشددة للمدافع الفرنسي فيرلاند ميندي، بفرض رقابة لصيقة على النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، خلال المواجهة المرتقبة المقرر إقامتها في تمام التاسعة مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" معقل الفريق الملكي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بالموسم الجاري 2020-2021.

وتابع الموقع، أن زيدان تحدث مع فيرلاند ميندي وطلب منه عدم الابتعاد عن محمد صلاح طوال المباراة، مضيفا أنه أخبره أن ينسى أمر غيابه المحتمل عن مباراة الإياب إذا تلقى البطاقة الصفراء في مواجهة الليلة حيث أن زيدان لا يريد التفكير حاليا في مباراة الإياب، مشيرا إلى أن المدرب الفرنسي يفضل تلقي ميندي بطاقة صفراء عن مرور محمد صلاح بالكرة في قمة الليلة.

وأضاف الموقع أن زيدان يعلم أن محمد صلاح لاعب سريع للغاية وأن الطريقة الوحيدة لإيقافه في المباراة هي فرض رقابة صارمة عليه، مضيفة أن اللاعب المصري يعد التهديد الرئيسي على الفريق الملكي في مواجهة الليلة بجانب السنغالي ساديو مانى.