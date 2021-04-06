شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى والمصرى.. على ماهر يبحث عن الفوز الثالث تاريخيا على الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه نادى المصرى بقيادة على ماهر، فى التاسعة مساء الأربعاء، فريق الإسماعيلى على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

يدخل المصرى البورسعيدى المباراة فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 26 نقطة، بعدما لعب 16 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 8 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 11 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة، فى المقابل يحتل الإسماعيلى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز فى لقاء وحيد وتعادل فى 8 مباريات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً فيما يحتل

ويسعى على ماهر مدرب المصرى فى تحقيق الفوز الثالث تاريخيا على الإسماعيلى، حيث قاد 4 أندية فى 6 مباريات أمام الدراويش، نجح فى الفوز مباراتين وخسر مباراة وتعادل 3، له 6 أهداف وعليه 4.

وجاءت المباريات كالتالى..

قاد على ماهر فريق بيراميدز "الأسيوطى سبورت"، مباراتين أمام الإسماعيلى، الأولى يوم 23 سبتمبر 2017 وخسرها 2 /0، والثانية يوم 22 يناير 2018 وانتهت بالتعادل 1 / 1 بالإسماعيلية.

وواجه على ماهر الإسماعيلى مع سموحة مباراة واحدة كانت 22 سبتمبر 2018، وفاز بها 1 / 3 بالإسماعيلية، ومع نادى إنبى لعب مباراة واحدة أمام الدراويش 29 مارس 2019 وانتهت بالتعادل السلبى.

ومع المصرى قاد على ماهر أبناء بورسعيد أمام الدراويش في مباراتين، الأولى 9 أكتوبر 2020 وفاز بهدفين نظيفين بالإسكندرية، والثانية 13 ديسمبر 2020 وانتهت صفر / صفر بالإسكندرية.