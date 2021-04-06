شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. اليوم الأخير فى صرف مستحقات الحكام بالمناطق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصرف غدا الأربعاء مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة المستحقات المالية الأخيرة الخاصة بالحكام والبالغة 8 ملايين جنيه، من المستحقات المتأخرة من شهر يناير للموسم الجاري 2020 / 2021.

قرر اتحاد الكرة، صرف مستحقات الحكام حتى نهاية مارس الحالي في جميع مسابقات الدوري للأقسام الأول والثاني والثالث والنسائية ، وبلغت مستحقات الحكام منذ آخر دفعة تم تسليمها إليهم نحو 8 ملايين جنيه .

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد صرف في منتصف يناير الماضي مستحقات الحكام المتأخرة من الموسم الماضي بالإضافة إلى مستحقاتهم عن الموسم الجديد حتى تاريخه.

وصرف اتحاد الكرة فى فبراير جميع مستحقات الحكام المتأخرة حتي شهر يناير الماضي ، لمختلف الأقسام وهي الدرجة الأولي و الثانية و الثالثة و الرابعة ، والتي تصل إلى 4.5 مليون جنيه متأخرات.

ويرسل مسئولو الجبلاية المستحقات إلي المناطق من أجل صرفها للحكام بشكل سريع بدلا من استدعاء الحكام للاتحاد وصرف المستحقات بشكل فردى .