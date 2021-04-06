شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف قيمة المكافأة الفورية للاعبى الزمالك بعد الفوز على المولودية في الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام مسئولو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، بصرف مكافأة فورية لكافة لاعبي الفريق الكروي، فور انتهاء مباراة مولودية الجزائر، يوم السبت الماضي في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والتي شهدت فوز الأبيض بهدفين نظيفين خارج الديار.

وكشف مصدر مطلع بفريق الزمالك لـ"الخليج 365" قيمة المكافأة الفورية التي حصل عليها لاعبو الفريق الأبيض عقب مباراة مولودية الجزائر، والتي بلغت 300 دولار لكل لاعب بالفريق بما يوازي قرابة 4700 جنيه مصري وفقا لسعر الدولار بالوقت الحالي.

أوضح المصدر أن المكافأة الفورية ستكون بخلاف المكافأة المنصوص عليها في لائحة الفريق الكروي، في حال تحقيق فوز بدوري أبطال أفريقيا خارج الديار، والتي تصل لـ 25 ألف جنيه لكل لاعب.

ولا صوت يعلو داخل نادي الزمالك، فوق صوت الاستعداد لمباراة تونجيث السنغالي، المصيرية والمقرر لها يوم السبت المقبل في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات الأفريقي والتي لا بديل فيها عن الفوز أمام الأبيض مع انتظار خسارة مولودية الجزائر أمام الترجي بالجولة نفسها ليتأهل الأبيض كثاني المجموعة برفقة بطل تونس.

ووضع مسئولو الزمالك، صرف جزء من المستحقات المتأخرة للاعبين، في مقدمة الأولويات قبل مباراة تونجيث المصيرية، لتحفيز اللاعبين على التألق أمام بطل السنغال، والسعي وراء تحقيق الفوز، والوصول للنقطة 8 بدوري الأبطال، وانتظار سقوط المولودية بتونس، وذلك بعدما جدد الزمالك آماله بالفوز على بطل الجزائر على أرضه وأمام جماهيره بثنائية نظيفة في الجولة الخامسة مساء السبت، ليرفع رصيده للنقطة رقم 5 وجاء خسارة الترجي أمام تونجيث بالجولة نفسها ليجعل مباراتي الجولة الأخيرة في غاية الأهمية حيث يحتاج الزمالك للفوز وخسارة المولودية للتأهل بينما خسارة الترجي ستجعله يخسر أيضا صدارة المجموعة لصالح بطل الجزائر.