شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الزمالك : البعض يصطاد في الماء العكر .. وأتمني انتهاء التعصب بين القطبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك اللواء عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك في احتفالية اليوم العالمي للرياضة من أجل السلام التي نظمها اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية برعاية وحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وذلك احتفالا باليوم العالمي للرياضة، الذي أقرته الأمم المتحدة منذ عام 2015.



وأقيمت الاحتفالية في مركز شباب الجزيرة، بحضور رئيس نادي الزمالك وعدد من الرموز الرياضية بمختلف المجالات، وافتتحت الاحتفالية بإطلاق الحمام الزاجل رمز السلام ومسيرة مشي تحت شعار «عيش الرياضة -كن رياضي» .



ومن جانبه أكد رئيس الزمالك أن المنافسة الرياضية تكون داخل الملعب فقط أما خارج الملعب فالجميع أشقاء التزاما بقيم الرياضة الداعية للسلام والتسامح والتقارب وتعزيز العلاقات.



وأعرب اللواء المستشار عماد عبدالعزيز عن أمله أن يأتي اليوم الذي يختفي فيه التعصب بين الجماهير وتصبح العلاقات بين الأندية مباشرة في كل الأمور لقطع الطريق على الصائدين في الماء العكر.