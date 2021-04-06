شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يعتذر لكارتيرون واتجاه في الزمالك للعفو عنه و الاكتفاء بالعقوبة المالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في تطور سريع للأحداث داخل نادي الزمالك بعد الأزمة الأخيرة للاعب نادي الزمالك إمام عاشور مع الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون والتى علي اثرها تم ايقاف اللاعب ومعاقبته بالتدريب مع فريق الشباب بالنادي استقر إمام عاشور علي الاعتذار للجهاز الفني واللاعبين عما بدر منه .

وابلغ إمام عاشور زملائه والجهاز الفني بانه سيقدم اعتذار رسمي لباتريس كارتيرون المدير الفني وللجهاز الفني بالكامل عن تصرفه الأخير بعد مباراة الزمالك والمولودية .

وابدي إمام عاشور ندمه عن انفعاله في الأزمة لكنه أرجع ذلك لرغبته في التواجد مع الفريق واللعب من اجل تحقيق هدف الفوز وانعاش آمال الفريق في الفوز خصوصا بعدما منحه القدر هدية بإصابة زيزو وضمان مشاركته علي حسابه قبل ان يجري كارتيرون تغييرا في التشكيل وعدم اشراك إمام عاشور في المباراة .

ووفقا لمصدر مطلع داخل الجهاز الفني للزمالم فان إمام عاشور سيقدم اعتذاره قبل مران الفريق غدا بشكل رسمي .

وقال المصدر: الاتجاة الأقوي داخل الجهاز الفني لنادي الزمالك هو قبول اعتذار إمام عاشور والعفو عنه والاكتفاء بالعقوبة المالية فقط خصوصا وان قرار استبعاد اللاعب ومعاقبته بالتدريب مع فريق الناشئين والشباب قد يستبب في أزمة كبيرة اذا لم يتم احتواء الامر خصوصا وان أزمة إمام عاشور قد اخذت اكبر من حجمها الطبيعي لاسيما وان البعض داخل الجهاز الفني انها رد فعل طبعي وغيرة من اللاعب بعد استبعاده وعدم مشاركته وان انفعاله نابع من رغبته في التواجد واللعب مع الزمالك بشكل دائم .

يذكر ان الساعات القليلة الماضية قد شهدت حالة من الخوف من قيام إمام عاشور بتصعيد ازمته مع كارتيرون الا ان مصدر مقرب من إمام عاشور داخل الفريق أكد للمصري اليوم ان إمام عاشور لا يفكر اطلاقا في التصعيد ضد النادي واستقر علي الاعتذار وطي هذه الصفحة تماما والتركيز في القادم مع الزمالك خصوصا وان الفريق مقبل علي مباراة مهمة امام تونجيت السنغالي في الجولة الأخيرة لدوري المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا .

اقرأ ايضا :

هل يفسخ إمام عاشور عقده مع الزمالك بسبب مخالفة القرار للفيفا ؟

وزير الرياضة يجمع محمود الخطيب ورئيس الزمالك معًا لأول مره