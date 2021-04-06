شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ريال مدريد وليفربول الرسمي.. بنزيما يقود الهجوم أمام الريدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، تشكيل فريقه استعدادا للمواجهة المرتقبة التي ستجمعهما، الثلاثاء 6-4-2021، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. ودفع زيدان بالثنائي إيدر ميليتاو وناتشو فرنانديز في قلب الدفاع، لتعويض غياب رافائيل فاران وسيرجيو راموس.

وفيما يلي تشكيل ريال مدريد:

كورتوا- ميندي- ميليتاو- ناتشو- فاسكيز- كاسيميرو- مودريتش- كروس- فينيسيوس- بنزيما – أسينسيو.

أما يورجن كلوب، فواصل الدفع بالبرتغالي ديوجو جوتا من البداية، إلى جوار الثنائي ساديو ماني ومحمد صلاح.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

«أليسون- روبرتسون- كاباك- فيليبس- أرنولد- فابينيو- فينالدوم- كيتا- ماني- جوتا- محمد صلاح».